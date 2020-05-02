Кирилл Дмитриев: РФПИ участвует в производстве препарата против коронавируса

Кирилл Дмитриев сообщил о запуске клинических исследований препарата «Фавипиравир» в России. Он был разработан в Японии для лечения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. Его эффективность в борьбе с коронавирусом доказали китайские специалисты. Противовирусный препарат использовали для лечения COVID-19 в Ухане и Шэньчжэне.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «ХимРар» приступили к исследованию японского медикамента. В апреле 2020 года «Фавипиравир» прошел первый этап доклинических исследований в России. Ученые подтвердили безопасность лекарственного средства для людей, его противовирусную активность и высокую биодоступность при пероральном приеме. Препарат прошел тестирования in vitro и изучается сейчас in vivo. По результатам завершившихся этапов ему присвоена пятая категория безопасности по классификации GHS.

Клинические исследования препарата

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал о начале многоцентрового рандомизированного открытого сравнительного клинического исследования «Фавипиравира» в России. Оно будет проводиться в 17 медицинских центрах, расположенных в разных регионах РФ. В нем примут участие более 300 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Первыми начнут проходить терапию пациенты, госпитализированные в клиники Москвы, Нижнего Новгорода и Смоленска.

Целью клинических исследований является подтверждение эффективности и безопасности препарата, а также определение дозировки для лечения COVID-19 у пациентов разного возраста. Если тестирование пройдет успешно, противовирусное средство начнет массово производить компания «КРОМИС». Это предприятие полного цикла производства «Фавипиравира» в РФ, созданное РФПИ и ГК «ХимРар». Оно работает круглосуточно в несколько смен, что позволяет масштабировать синтез субстанции. При таком режиме работы лекарство от коронавируса будет более доступным для зараженных. Кирилл Дмитриев также сообщает, что производство сможет удовлетворить спрос российского и экспортного рынков.

Вклад РФПИ в борьбу с COVID-19

Российский фонд прямых инвестиций проводит масштабную работу по противодействию коронавирусной инфекции. Первые шаги были сделаны еще в начале 2020 года, когда была зафиксирована вспышка COVID-19 в Китае. В марте Кирилл Дмитриев объявил об инвестициях в производство российско-японских экспресс-тестов на коронавирус. Их можно использовать не только в лабораториях, но и в общественных местах. Для проведения тестирования нужен лишь доступ к электрической сети.

Сейчас РФПИ совместно с ГК «ХимРар» участвует в производстве лекарственного препарата. В первой декаде мая его смогут получить пациенты, участвующие в клинических исследованиях.