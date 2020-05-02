Народные приметы на 3 мая подскажут, следует ли готовиться к проливным дождям

Народные приметы на 3 мая помогут узнать, будет ли в ближайшее время наблюдаться дождливая погода.

Несколько веков назад люди верили, что наличие двойной или тройной радуги в третий день последнего месяца весны следует воспринимать в качестве сигнала о том, что на протяжении нескольких ближайших дней будут идти проливные дожди. Если же в этот день блеснула молния, но при этом не были слышны раскаты грома и не пошел дождь, установится ясная погода.

Люди, которые жили несколько столетий назад, 3 мая посещали могилы своих родственников. Было принято не просто приходить на места захоронения, а оплакивать умерших. Свадьбы и крестины на 3 мая народные приметы советуют не назначать.

Также 3 мая крестьяне, которым выпало жить несколькими веками ранее, молились Богу о хорошем урожае.