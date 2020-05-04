Народные приметы на 5 мая подскажут, грядут ли заморозки

Народные приметы на 5 мая помогут узнать, следует ли готовиться к заморозкам.

В былые времена существовало поверье, согласно которому в том случае, если в ночь на пятый день мая рано взошла луна, следует готовиться к тому, что в скором времени будут наблюдаться заморозки.

Гроза 5 мая народными приметами трактуется в качестве предвестника хорошего урожая.

Если в пятый день последнего месяца весны отчетливо слышно кукушку, на протяжении нескольких ближайших дней будет наблюдаться хорошая погода.

Заморозки, имеющие место 5 мая, свидетельствуют о том, что в течение ближайшего месяца будет наблюдаться морозная погода в ранние часы.