В Краснослободском районе пожар уничтожил жилой дом, баню и надворные постройки

В Краснослободском районе произошел масштабный пожар, в результате которого были уничтожены надворные постройки, баня и жилой дом.

Указанное происшествие произошло днём 4 мая на территории населенного пункта Селищи. На улице Чапаева горели надворные постройки, баня и жилой дом. Огонь полностью уничтожил данные строения на общей площади 128 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия не поступала.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru