Интернет-мошенник ограбил жителя Саранска, решившего продать дом

В Саранске местный житель, решивший продать свой дом, был ограблен неизвестным интернет-мошенником.

Некоторое время назад 63-летний житель Саранска разместил на популярном сайте объявление о продаже принадлежащего ему дома. После этого с горожанином связался неизвестный гражданин, который заявил о намерении приобрести недвижимость, а также сообщил о готовности перечислить предоплату, попросив под этим предлогом продавца продиктовать данные его банковской карты. После этой беседы житель Саранска получил уведомление о том, что на его банковский счет были перечислены денежные средства в сумме 30 тыс. рублей. Спустя некоторое время горожанину вновь позвонил якобы покупатель, который, сообщив о внезапно возникших финансовых трудностях, попросил вернуть обратно ранее перечисленные деньги.

Житель Саранска перевел на счет якобы покупателя денежные средства, после чего обнаружил, что упомянутое уведомление было ложным, оно было отправлено не банком. В итоге вышло так, что мужчина сам же перечислил свои деньги мошеннику.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф