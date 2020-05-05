Народные приметы на 6 мая подскажут, когда установится летняя погода

С помощью народных примет на 6 мая можно узнать, когда установится настоящая летняя погода.

Несколько столетий назад люди доверяли примете, которая гласит, что теплая погода, наблюдающаяся в шестой день последнего месяца весны, является предвестником того, что в ближайшие дни наступит климатическое лето.

Растущая луна и пасмурное небо в этот день народные приметы называют признаком того, что аналогичная метеорологическая обстановка будет наблюдаться в течение нескольких ближайших дней.

Комары, которые 6 мая сбиваются в стаи, являются предвестниками скорого потепления.