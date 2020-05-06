Национальный проект «Цифровая экономика РФ». Региональный проект «Цифровые технологии»

Цель проекта – создание «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок. В числе задач – развитие Региональной системы обработки единой социальной электронной карты (РСО ЕСЭК) жителя Мордовии.

В рамках проекта по внедрению образовательного приложения РСО ЕСЭК планируется разработать автоматизированную информационную систему, которая позволит обеспечить адресное оказание госуслуги по организации питания обучающихся; прозрачность расходования денежных средств на питание школьников; контроль за расходами детей со стороны родителей; а также автоматизировать процесс организации предоставления питания и формирования статистических данных.

В рамках проекта по внедрению спортивного приложения планируется разработать автоматизированную информационную систему, которая позволит усовершенствовать учёт, порядок и форму предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в области физической культуры и спорта; обеспечить адресное, персонифицированное оказание государственных спортивных услуг жителям республики; повысить уровень обеспечения безопасности спортивных учреждений; усилить контроль за использованием бюджетных средств, выделяемых на социальные нужды.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.