Народные приметы на 7 мая подскажут, следует ли готовиться к дождям

Народные приметы на 7 мая подскажут, будут ли ближайшие дни дождливыми.

Люди, которые жили несколько столетий назад, когда не было высокоточных методик составления прогноза погоды, для того, чтобы узнать, какая метеорологическая обстановка будет иметь место в определенный период времени, следили за состоянием окружающей среды. К примеру, наши предки верили в то, что желтая вечерняя заря, наблюдающаяся в седьмой день мая, предвещает отсутствие дождей в течение нескольких ближайших дней.

Темные тучи 7 мая народные приметы называют предвестниками грозы.

Если в седьмой день мая наблюдается много комаров, будет хороший урожай овса.