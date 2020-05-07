Дубенский район: Николай Буцков за счет «Агростартапа» развивает молочное производство

Николай и Ольга Буцковы из Дубенского района активно занимаются развитием своего фермерского хозяйства. В прошлом году они подали заявку на участие в региональном проекте «Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» с целью увеличения поголовья скота, постройки животноводческого помещения.

Конкурная комиссия одобрила проект «Производство сырого молока на базе КФХ Буцкова Н. Н с. Турдаково». Фермер получил «Агростартап» в сумме 2,7 млн руб. Еще З00 тыс. руб. вложил сам. На эти средства семья построила животноводческое помещение, приобрела 10 нетелей молочного направления, доильную установку, охладитель молока, трактор МТЗ-82, корма.

В настоящее время на ферме содержится 19 голов крупного рогатого скота. За пять лет его количество планируется увеличить до 35. За поголовьем ухаживают втроем, супруги наняли работника. Так что благодаря господдержке Н.Н. Буцков не только наращивает объемы производства, но и создает рабочие места.

Свою продукцию фермер реализует индивидуальному предпринимателю из Ардатовского района А.В. Воронцову. В каждый приезд он покупает около центнера молока.

В текущем году Буцков планирует приобрести пресс-подборщик, транспортер для уборки навоза. А еще хочет взять в аренду около 10 гектаров земли, где, кроме кормовых культур, будет сеять еще и зерновые.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.