Народные приметы на 8 мая подскажут, будут ли морозы

Народные приметы на 8 мая помогут узнать, предвидятся ли в ближайшее время морозы.

Несколько столетий назад существовало поверье, согласно которому в том случае, если в восьмой день мая слышно кукушку, морозов до осени точно не будет. Ясная погода в этот день предвещает жаркое лето.

Также народные приметы гласят, что высокая радуга в небе, наблюдающаяся 8 мая, свидетельствует о том, что на протяжении нескольких ближайших дней будет иметь место ясная и теплая погода.

Птицы, появившиеся на огороде 8 мая, являются предвестниками хорошего урожая.