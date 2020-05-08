Большеигнатовский район: обновляется центр тестирования ГТО

В рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» в 2020 году продолжится создание центров тестирования ГТО, оборудованных малыми спортивными площадками в нескольких районах Мордовии, в том числе и в Большеигнатовском.

Центр тестирования, созданный в районе на базе Центра дополнительного образования для детей, ведёт активную работу. Ежегодно проводятся различные спортивно-массовые мероприятия для популяризации комплекса ГТО.

Сдать нормативы могут все желающие. Их уже выполняли не только школьники, но и коллективы администрации Большеигнатовского района, школ, библиотеки, детского сада. Весь тренерский состав прошел курсы повышения квалификации по подготовке судей для принятия нормативов комплекса ГТО.

В 2016 году был выделен атлетический павильон, чтобы обучающиеся школы и жители поселка, смогли самостоятельно заниматься, и готовиться к сдаче нормативов.

Приобретена хоккейная коробка из пластика – нового материала повышенной прочности. Реализация проекта «Спорт – норма жизни» позволит проводить на базе хоккейной площадки общешкольные и районные соревнования. Также площадка будет открыта для всех любителей зимнего спорта с целью популяризации здорового образа жизни среди населения.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.