Национальный проект «Образование». Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

Цель проекта: создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров.

В 2019 году целевая модель цифровой образовательной среды внедрена в школах № 24 и № 35 г. Саранска, Инсарской СОШ № 2, Кемлянской СОШ Ичалковского района, Краснослободском многопрофильном лицее, Ковылкинской СОШ № 4, средней общеобразовательной школе № 8 Рузаевского района, Торбеевской СОШ № 3. Центры оснащены современным компьютерным оборудованием.

В 2020 году внедрение целевой модели цифровой образовательной среды планируется в 40 образовательных учреждениях республики (36 школ, 4 организации среднего профессионального образования).

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.