Народные приметы на 10 мая подскажут, следует ли готовиться к ухудшению погоды

Народные приметы на 10 мая помогут узнать, ухудшится ли в ближайшее время погода.

Несколько веков назад люди надеялись не увидеть в десятый день мая быстро бегущие по небу облака. Дело в данном случае не в том, что наши предки очень сильно любили ясное небо или же воспринимали облачность в качестве некоего отрицательного мистического предвестника. Существовало поверье, согласно которому быстро бегущие облака 10 мая свидетельствует об ухудшении погоды на достаточно длительный период времени.

Но туману вечером десятого дня мая наши предки радовались, поскольку верили, что он сулит существенное улучшение метеорологической обстановки.

Если 10 мая кучерявые облака наблюдались с утра, а ближе к вечеру исчезли, в ближайшие дни могут быть заморозки.