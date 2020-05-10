Народные приметы на 11 мая подскажут, будет ли предстоящее лето солнечным

Народные приметы на 11 мая помогут узнать, порадует ли предстоящее лето солнечной погодой.

Несколько столетий назад существовало поверье, которое гласит, что в том случае, если в одиннадцатый день мая имеет место ясное небо, в период с июня по август будет наблюдаться преимущественно солнечная погода.

Теплая и звездная ночь на 11 мая народными приметами называется предвестником хорошего урожая.

Наличие южного ветра в этот день следует воспринимать в качестве сигнала о том, что летом часто будут идти дожди с грозами.