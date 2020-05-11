В Саранске из-за пожара в многоквартирном доме эвакуировали 20 человек

В Саранске по причине пожара в многоквартирном жилом доме эвакуировали 20 человек.

Происшествие произошло днём 10 мая. В одной из квартир жилого дома №20, расположенного по адресу – улица Н. Эркая, вспыхнул огонь. Очаг возгорания находился на кухне. Площадь распространения пламени составляла 25 квадратных метров.

Из-за дыма в подъезде пожарные эвакуировали 20 человек.

В результате данного происшествия никто не пострадал.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru