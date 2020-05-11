Народные приметы на 12 мая подскажут, порадует ли грядущее лето теплом

Народные приметы на 12 мая подскажут, будет ли предстоящее лето теплым.

В былые времена люди, чтобы узнать к какому лету следует готовиться, наблюдали за восходом солнца. Было принято считать, что яркий и ясный рассвет, наблюдающийся утром 12 мая, является верным признаком того, что предстоящее лето будет теплым.

Звездное небо в ночь на двенадцатый день мая народные приметы называют предвестником хорошего урожая.

Если 12 мая наблюдается множество майских жуков, следует готовиться к засухе.

Грозовые дожди в двенадцатый день мая предвещают аналогичную метеорологическую обстановку в течение нескольких ближайших дней.