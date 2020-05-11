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Народные приметы на 12 мая подскажут, порадует ли грядущее лето теплом

Народные приметы на 12 мая подскажут, порадует ли грядущее лето теплом

Народные приметы на 12 мая подскажут, будет ли предстоящее лето теплым.

В былые времена люди, чтобы узнать к какому лету следует готовиться, наблюдали за восходом солнца. Было принято считать, что яркий и ясный рассвет, наблюдающийся утром 12 мая, является верным признаком того, что предстоящее лето будет теплым.

Звездное небо в ночь на двенадцатый день мая народные приметы называют предвестником хорошего урожая.

Если 12 мая наблюдается множество майских жуков, следует готовиться к засухе.

Грозовые дожди в двенадцатый день мая предвещают аналогичную метеорологическую обстановку в течение нескольких ближайших дней.