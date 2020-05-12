В Саранске скоро стартует сезон отключений горячей воды

В Саранске в ближайшее время начнется сезон отключений горячей воды.

В период с 09:00 18 мая до 24:00 31 мая горячей воды не будет по следующим адресам: ул. Большевистская, д. 60,94,96,98,105,107,112,111в,111б,113а,117а; ул. Б. Хмельницкого, д. 12 корп. 1,2,3; 22,24,28,34,36,38,39а,40,42; ул. Васенко, д. 3,3а,4,5,6,8,10,12,14,16,18; ул. Вокзальная, д. 7; ул. Ботевградская, д. 43,43а; ул. Володарского, д. 2,7,22а,58,60а,60б,92,92а,94; ул. Демократическая, д. 120; ул. Коммунистическая, д. 8,10,16,23,25,34,73; ул. Крупской, д. 14,16,18,25; ул. Л. Толстого, д. 3; ул. Пролетарская, д. 39,39а,44,44а,46,79,81,81а,83,85; ул. Федосеенко, д. 1,2,3,5,7,9,13,15,17; пр. Ленина, д. 11,13а,13,17,21,26,28,29,30,30а,30б,32,36,38,40,42а,47,48,49,50; ул. Полежаева, д. 32,34,46,53,55,97,99,101,101а, 103,105; ул. Рабочая, д. 5,34,147; ул. Советская, д. 7,11,24,26,31,33,35; ул. Терешковой, д. 4,8,10.

В период с 09:00 13 мая до 24:00 25 мая горячая вода будет отсутствовать в посёлке Горяйновка. Речь идет о домах №№1,2,3,4,5, расположенных по адресу – улица Орлова.

По информации «Известий Мордовии».

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