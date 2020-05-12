Атюрьевский район: будут заменены ФАПы в Стрельникове, Новой Кярьге и Пичеполонге

В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» в Атюрьевском районе в 2020 году запланирована замена ФАПов в Стрельникове, Новой Кярьге и Пичеполонге.

Продолжится работа мобильного комплекса. В 2019 году сделано 28 выездов, осмотрено 1 086 жителей удаленных сел. Стоит задача по снижению смертности от болезней системы кровообращения (до 224,5 на 100 тыс. населения), от инфаркта миокарда, от острого нарушения мозгового кровообращения, от новообразований (до 100,2 на 100 тыс. населения). Процент выявления злокачественных новообразований на ранних стадиях должен быть не менее 62 %.

Особое внимание будет уделено профилактической работе, которая подразумевает 100%-й охват детей профосмотрами и 100%-й охват всех граждан профосмотрами не реже 1 раза в год.

В рамках реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ» в электронном виде проводятся запись на прием, диспансеризация, регистр электронных рецептов; осуществляется взаимодействие с системами ФСС, СМО, МСЭ; организуются телемедицинские консультации. В 2019 году процент выдачи листов нетрудоспособности в электронном виде составил 85 %. Ведется подключение к сети интернет ФАПов.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.