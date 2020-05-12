В «Мордовэнерго» активно проводится профилактика электротравматизма

Специалисты филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – «Мордовэнерго» продолжают реализацию комплекса мер по снижению рисков травматизма на объектах электроэнергетики. В мае сотрудники филиала ведут работу по оснащению объектов предупреждающими знаками и информационными щитами в охранных зонах воздушных линий, вблизи ЛЭП, в местах возможной рыбной ловли. Всего в текущем году будет размещено 1200 знаков безопасности и информационных щитов.

Энергетики ведут внеплановые осмотры энергообъектов и электроустановок на предмет исправности дверей, наличия ограждений, диспетчерских наименований и предупреждающих знаков. Особое внимание уделяется энергообъектам, расположенным вблизи детсадов, школ, летних оздоровительных лагерей, больниц, торговых центров.

В ближайших планах специалистов «Мордовэнерго» – осмотры участков ВЛ, проходящих в населенных пунктах, по землям садоводческих хозяйств, на пересечении с дорогами с интенсивным движением транспорта, вблизи водоемов. Цель данных мероприятий – профилактика рисков травмирования электрическим током, опасность которого повышается с наступлением теплого времени года.

Все работы ведутся при жестком контроле соблюдения мер безопасности в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации. Персонал полностью обеспечен индивидуальными средствами защиты и гигиены. Ведется постоянный контроль состояния здоровья работников филиала «Мордовэнерго».