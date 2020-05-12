Национальный проект «Образование». Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»

Цель проекта: создание условий для повышения компетентности родителей школьников в вопросах образования и воспитания. А также для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.

В рамках реализации проекта в Мордовии создана Региональная служба оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей. Аналогичные службы созданы в 12 муниципальных районах республики.

В 2020 году планируется создание дополнительно 3-х площадок для реализации психолого-педагогических услуг семьям с детьми в Ромодановском, Ардатовском и Зубово-Полянском районах.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.