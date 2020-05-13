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Народные приметы на 14 мая подскажут, наступит ли зима рано

Народные приметы на 14 мая подскажут, наступит ли зима рано

Народные приметы на 14 мая помогут определить, будет ли зима ранней.

Несколько столетий назад люди доверяли примете, которая гласит, что облачная погода, имеющая место в четырнадцатый день последнего месяца весны, является предвестником того, что зима наступит рано. Кроме того, подобная метеорологическая обстановка сулит сильные морозы уже осенью.

Ясная погода в этот день последнего месяца весны предвещает хороший урожай.

В былые времена до 14 мая все крестьяне приступали к посевным работам. Считалось, что даже самый ленивый человек до этого дня начинает трудиться.  