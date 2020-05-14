Народные приметы на 15 мая подскажут, будет ли грядущее лето ясным

Народные приметы на 15 мая помогут узнать, какая метеорологическая обстановка будет наблюдаться грядущим летом.

Несколько веков назад было принято считать, что яркий закат, наблюдающийся в пятнадцатый день мая, является предвестником того, что в период с июня по август будет иметь место преимущественно ясная погода, а осадки будут крайне редкими.

Крестьяне, жившие в былые времена, не радовались теплой погоде 15 мая, поскольку считали, что данная метеорологическая обстановка предвещает плохой урожай хлеба.

Если 15 мая зацвела черемуха и запели соловьи, в течение двух ближайших недель будут наблюдаться холода.