Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»

Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» реализуется в Мордовии с 2018 года.

В рамках проекта осуществляется адресная поддержка повышения эффективности работы предприятий со стороны Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК).

В 2018 году в Мордовии создан Региональный центр компетенций в сфере производительности труда (РЦК) на базе Фонда развития промышленности республики.

В национальном проекте есть инструменты финансовой поддержки от Фонда развития промышленности, займы под 1% в целях модернизации производства. Для получения этого займа необходима обязательная оценка производственной системы предприятия и выдачи заключения со стороны ФЦК.

Чтобы участвовать в проекте предприятие должно соответствовать основным критериям: работать в промышленности, сельском или жилищно-коммунальном хозяйстве, строительстве или транспорте, иметь выручку от 400 млн до 30 млрд рублей в год, не более 25 % иностранного участия в капитале.

В настоящее время в республике 30 организаций заключили соглашение о реализации мероприятий регионального проекта. На сайте ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.РФ зарегистрировано еще 12 организаций из Мордовии, желающих принять в нем участие.

В марте этого года в рамках проекта открыта Фабрика процессов на базе Мордовского университета. Фабрика процессов – это учебная производственная площадка, на которой участники в реальном производственном процессе получают практический опыт применения инструментов бережливого производства, а также изучают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности предприятия. Специалистами РЦК разработан модульный курс «Мастер производительности» для среднего звена предприятий – участников нацпроекта, целями которого является развитие управленческих, коммуникационных и прочих навыков и компетенций. Одним из обязательных результатов обучения на курсе является реализация мини-проекта на предприятии, направленного на повышение производительности труда и оптимизацию офисных или производственных процессов.

В 2020 году планируется выполнить мероприятия в рамках проекта еще на 4 предприятиях под управлением ФЦК и на 18 предприятиях под управлением РЦК.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.