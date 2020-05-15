В Саранске девушка, ударившая несколько раз сожителя топором, предстанет перед судом

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 29-летней местной жительницы, которая нанесла несколько ударов топором своему 24-летнему гражданскому супругу.

Стражами порядка было установлено, что 15 февраля нынешнего года 29-летняя горожанка распивала спиртные напитки в компании своего 24-летнего сожителя. В ходе попойки парень оскорбительно высказался в адрес девушки. В ответ на это последняя нанесла обидчику несколько ударов топором.

Пострадавший был госпитализирован. Медики диагностировали у молодого человека открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, а также множественные раны головы, шеи и грудной клетки, ссадины и кровоподтеки.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении жительницы Саранска находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф