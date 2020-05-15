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Народные приметы на 16 мая подскажут, будет ли летом засуха

Народные приметы на 16 мая подскажут, будет ли летом засуха

Народные приметы на 16 мая помогут узнать, будет ли грядущим летом наблюдаться засуха.

Народные поверья гласят, что в том случае, если 16 мая дуб уже распустил листья, а ясень ещё только начинает их распускать, в период с июня по август будет иметь место засуха.

Ясная погода и большая роса в шестнадцатый день мая предвещают хороший урожай огурцов.

Если до 16 мая не отцвела черемуха, следует готовиться к серьезному похолоданию, а также к тому, что летом часто будут идти дожди.

Народные приметы не рекомендуют сажать капусту 16 мая, если эта дата выпала на четверг.  

 