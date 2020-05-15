Народные приметы на 16 мая подскажут, будет ли летом засуха

Народные приметы на 16 мая помогут узнать, будет ли грядущим летом наблюдаться засуха.

Народные поверья гласят, что в том случае, если 16 мая дуб уже распустил листья, а ясень ещё только начинает их распускать, в период с июня по август будет иметь место засуха.

Ясная погода и большая роса в шестнадцатый день мая предвещают хороший урожай огурцов.

Если до 16 мая не отцвела черемуха, следует готовиться к серьезному похолоданию, а также к тому, что летом часто будут идти дожди.

Народные приметы не рекомендуют сажать капусту 16 мая, если эта дата выпала на четверг.