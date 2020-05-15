Лямбирский район: идет ремонт сельского клуба в поселке Совхоз «Коммунар»

В Лямбирском районе в рамках нацпроекта «Культура» в поселке Совхоз «Коммунар» идет капитальный ремонт здания филиала № 13 «Коммунарский сельский клуб». Работы ведет ООО «ЭкоЛайф», строительная организация из Мордовии, выигравшая торги. Стоимость первого этапа работ составляет почти 11 млн руб.

В настоящее время завершены демонтажные работы, и ведется усиление торцевой стены, давшей трещину. Также заменят кровлю, само здание будет утеплено.

Кроме того, выделены средства по линии политической партии «Единая Россия», которые пойдут на приобретение необходимого оборудования для клуба.

Первый этап строительных работ завершится в летний период.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.