Национальный проект «Цифровая экономика РФ». Региональный проект «Информационная безопасность»

Национальной программой «Цифровая экономика Российской Федерации» предусмотрено обеспечение устойчивого и безопасного функционирования информационной инфраструктуры и сервисов передачи, обработки и хранения данных, в том числе объектов критической информационной инфраструктуры на основе отечественных разработок, гарантирующих защиту интересов личности, бизнеса и государства.

На текущий момент в более чем в 600 органах местного самоуправления и муниципальных организаций, а также 46 исполнительных органах госвласти и подведомственных им организациях проведены работы по разработке и внедрению организационно-распорядительной документации по защите информации и приведение обработки персональных данных в соответствии с требованиями российского законодательства.

По результатам анализа кадрового обеспечения в области информационной безопасности и прогнозируемой потребности в квалифицированных кадрах составлен план прохождения обучения специалистов, ответственных за защиту информации в исполнительных органах госвласти и органах местного самоуправления республики.

В МГУ им. Н. П. Огарёва разработана и согласована со ФСТЭК России программа профессиональной переподготовки «Техническая защита информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну» объемом 706 академических часов. В 2019 году профессиональную переподготовку прошли 6 специалистов по защите информации исполнительных органов госвласти и 2 специалиста органов местного самоуправления.

Кроме того, в 2019 году 33 сотрудника исполнительных органов госвласти и органов местного самоуправления были направлены на курсы повышения квалификации по информационной безопасности. В 2020 году их пройдут еще 20 служащих.

Для осуществления целевого набора обучающихся по образовательным программам высшего образования в области информационной безопасности для органов госвласти и органов местного самоуправления прошла аккредитацию основная профессиональная образовательная программа «Информационная безопасность» Института электроники и светотехники Мордовского университета, что позволило установить контрольные цифры приема абитуриентов на 2020 учебный год в количестве 25 единиц.