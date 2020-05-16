Народные приметы на 17 мая подскажут, будут ли последние дни месяца холодными

Народные приметы на 17 мая подскажут, будет ли конец месяца холодным.

Несколько веков назад люди доверяли примете, согласно которой в том случае, если в семнадцатый день мая цветет терн, последние дни пятого месяца года будут холодными.

Сильный дождь, имеющий место 17 мая, народные приметы называют предвестником хорошего урожая.

Если в семнадцатый день мая заметны майские жуки, следует готовиться к тому, что грядущим летом будет иметь место засуха.

Огурцы, тыкву, бобы и кукурузу можно сеять, не опасаясь, что урожай будет крайне плохим, в том случае, если до 17 мая зацвела калина.