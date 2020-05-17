В Ковылкинском районе сгорела заброшенная постройка

В Ковылкинском районе произошел пожар, который уничтожил заброшенную постройку.

Происшествие произошло вечером 16 мая на территории населенного пункта Бранчеевка. На улице Советская загорелась заброшенная постройка. Огонь уничтожил строение на площади 32 кв. м.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

Причина возгорания заброшенной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru