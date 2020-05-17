Народные приметы на 18 мая подскажут, следует ли готовиться к плохой погоде

Народные приметы на 18 мая подскажут, ухудшится ли в ближайшее время погода.

Несколько столетий назад люди верили, что птицы, переставшие щебетать в восемнадцатый день мая, сигнализируют о том, что в ближайшее время погода ухудшится. Проявится это в обильных дождях, которые будут сопровождаться грозой.

Народные приметы советуют крестьянам радоваться плохой погоде 18 мая, поскольку данная метеорологическая обстановка сулит очень хороший урожай хлеба.

Если в этот день гусь чистит свои перья, в ближайшее время будет иметь место хорошая погода.