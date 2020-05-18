Ромодановский район: обновленный парк культуры и отдыха имени В. П. Филатова готовится принять посетителей

Менее года назад в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на конкурсной основе был благоустроен парк культуры и отдыха им. В.П. Филатова. В парке появились новые, и обновлены старые дорожки – асфальтовые и выложенные из тротуарного камня, уютные беседки и удобные лавочки, маленький декоративный водоём с красивым арочным мостиком, для детворы установлены новые качели-лодочки. Здесь же построена современная спортивная площадка с искусственным покрытием, где можно играть в баскетбол, футбол, волейбол, а также школьникам сдавать нормы ГТО.

С осени в парке высадили много саженцев деревьев, а совсем недавно в клумбах около мест отдыха появились яркие цветы. Преобразился пруд. Его окружает выложенная брусчаткой дорожка, а берега обрамил бетон. На одном из берегов смонтирована удобная смотровая площадка. С приходом весны пруд заполнили водой, а 8 мая в его центре впервые ввысь взметнулись струи фонтанов, создавая новый облик всей парковой зоны.

Сегодня в парке продолжаются подготовительные работы, чтобы, когда будет возможно, принять отдыхающих во всей красе.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.