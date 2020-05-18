Народные приметы на 19 мая подскажут, будут ли в ближайшие дни осадки

Народные приметы на 19 мая помогут узнать, ожидаются ли в ближайшее время осадки.

Несколько столетий назад существовало поверье, которое гласит, что наличие тумана ранним утром 19 мая следует воспринимать в качестве своего рода метеорологического сигнала о том, что в ближайшее время не будет никаких осадков, а небо будет преимущественно ясным.

Большая роса и ясная погода в девятнадцатый день последнего месяца весны народные приметы трактуют в качестве предвестников хорошего урожая огурцов.

Низкая температура воздуха в рассматриваемый день сигнализирует о плохих показателях урожайности.