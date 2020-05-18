Национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Региональный проект «Экспорт услуг»

Цель проекта – создание условий для устойчивого развития сферы услуг и обеспечения роста экспорта услуг до 15,4 млн долл. США в 2024 году.

В рамках реализации проекта ведется мониторинг зарубежных патентных баз данных для выявления объектов интеллектуальной собственности (ОИС), права на которые принадлежат хозяйствующим субъектам Мордовии, и могут быть объектами лицензирования за рубежом.

В 2020 году запланировано проведение обучающих мероприятий для хозяйствующих субъектов республики, изобретателей, ученых и представителей органов исполнительной власти по повышению правовой грамотности в сфере интеллектуальной собственности, обеспечению правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности в стране и за рубежом, особенностях лицензирования ОИС за рубежом, в том числе информирование о действующих в России механизмах возмещения затрат на патентование за рубежом.

Хозяйствующим субъектам республики оказывается поддержка в регистрации товарных знаков, наименований мест происхождения товаров и географических указаний с целью развития и продвижения региональных брендов. Возмещаются затраты на обеспечение правовой охраны ОИС за рубежом, в т.ч. через АО «Российский экспортный центр»; оказывается помощь в поиске потенциальных приобретателей прав использования ОИС и заключении лицензионных соглашений.

Кроме того, в планах на этот год – создание тестового полигона по адаптации отечественных ИКТ-систем к требованиям иностранных заказчиков.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.