Старошайговский район: ремонт дороги идет с опережением графика

В августе 2019 года в Новом Акшине началась реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», целью которого стал ремонт дороги Красная Рудня - Подверниха. Проект планируется реализовать до 2024 года.

В ушедшем году проложено 4,3 км нового асфальтированного покрытия от федеральной трассы до ул. Красносельская. А уже в начале апреля 2020 года ремонт продолжился еще на 2 км по ул. Центральная в направлении села Старое Акшино.

На данный момент проведены работы по устройству слоя-основания методом холодной регенерации с добавлением щебня, цемента и минерального вяжущего материала, расчищены все обочины от кустарника и деревьев. Со 2 мая началось устройство асфальтированного слоя. Работы планируется завершить в сентябре 2020 г., но видя с какой ответственностью подходит к работе генеральная подрядная организации ООО «Мордовдорстрой», можно предположить, что сроки значительно сократятся.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.