«Легко подключить, комфортно жить» — новая рекламная кампания «Ростелекома» про «Умный дом»

«Ростелеком» запустил рекламную кампанию «Легко подключить, комфортно жить» в поддержку комплексного решения «Умный дом» и домашнего видеонаблюдения. Кампания разработана в рамках новой коммуникационной платформы «Технологии возможностей» и нацелена на повышение знания и интереса к цифровым продуктам «Ростелекома». В основном продвижение будет идти в цифровых каналах.

«“Технологии возможностей” — это не просто коммуникационная платформа “Ростелекома”. Это философия работы нашей компании: с помощью технологий мы открываем перед людьми новые возможности, которые делают жизнь проще и комфортнее. Важно, что цифровые продукты “Ростелекома” доступны каждому и ими легко воспользоваться. Например, “Умный дом” — не только система умных приборов, которыми можно управлять удаленно со смартфона, но, что гораздо важнее, это — совершенно иной уровень комфорта и безопасности жизни», — отметила вице-президент по маркетингу «Ростелекома» Инна Походня.

Облачный сервис «Умный дом» компания «Ростелеком» развивает с 2017 года. Он включает в себя домашнее и внешнее видеонаблюдение, а также комплекты для безопасности дома (датчики открытия дверей и окон, движения, протечки, задымления) и управления домашним хозяйством (умные розетка, лампочка и другие устройства). Все они управляются с помощью мобильного приложения или личного интернет-кабинета — из любой точки мира, где есть интернет. «Умный дом» — это технологии комфорта и новых возможностей для дома.

Главным героем новой рекламной кампании стал бордер-колли, который готовится к приходу хозяина и, на первый взгляд, с помощью умных приборов сам настраивает комфортную атмосферу для встречи. На самом деле, настраивает приборы удаленно сам хозяин, но этот факт лишь подчеркивает легкость управления продуктом.

Для съемок фото- и видеоматериалов команда маркетинга «Ростелекома» совместно с агентством MullenLowe Moscow впервые освоила формат over the shoulder, который позволяет наблюдать за всем процессом съемки удаленно в режиме онлайн. Весь съемочный процесс прошел на территории Беларуси. Так непростая ситуация, с которой столкнулся весь мир, стала толчком к приобретению нового опыта и освоению альтернативных инструментов производства рекламных кампаний.

Ролики доступны в аккаунте «Ростелекома» в YouTube:

https://youtu.be/RifS3Vm8pxw

https://youtu.be/VyMkvCIniyA

Состав творческой группы:

«Ростелеком»:

Инна Походня — вице-президент по маркетингу;

Ирина Ключерева — руководитель направления маркетинговых коммуникаций и развития бренда;

Анастасия Зеленская — менеджер по маркетинговым коммуникациям;

MullenLowe Moscow:

Андрей Чернышёв — Creative Director;

Наталья Крючкова — Creative Group Head;

Зоя Цикунова — Senior Copywriter;

Екатерина Остроглазова — Group Account Director;

Михаил Налиухин — Account director;

Максим Копышев — Head of TV & Digital Production Department;

Hype Production:

Андрей Гнёт — режиссер-постановщик;

Михаил Новицкий — продюсер;

MediaCube Production:

Антон Антонов — продюсер;

Максим Максимов — продюсер.