Темниковский район: будет новый водопровод

«Сельским поселениям района досталось тяжелое наследство – водопроводные сети. Их износ в настоящее время составляет 80 %», – рассказывает начальник управления по вопросам строительства и ЖКХ администрации района А. М. Сергеев.

Выходом из создавшегося положения станет строительство новых водопроводных сетей. К его осуществлению в этом году уже приступили два сельских поселения – Жегаловское и Староковыляйское. Стоимость строительства водопровода составит 21 млн руб. и более 8 млн руб. соответственно. К концу года строительство будет завершено.

Разработана проектно-сметная документация для строительства водопроводных сетей в Аксельском сельском поселении (деревни Татарское Адаево и Русское Адаево, Агеево). Кроме того, в Темникове планируется заменить 15 км старых водопроводных сетей на новые, так как именно над ними будут ремонтировать дороги.

«Так как повышение качества воды – необходимость, делается это в рамках регионального проекта «Чистая вода», – комментирует А. М. Сергеев.

Планируется увеличить и мощность очистных сооружений по городу, заменить систему водоотведения (канализацию) протяженностью 21 км. Строительство очистных сооружений намечается и в Р. Тювееве. Сделать это рассчитывается до 2025 года.

«Все зависит опять же от денежных средств, – подытоживает А. М. Сергеев. – В рамках всех национальных и региональных проектов это осуществимо».

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.