Народные приметы на 22 мая подскажут, будет ли грядущее лето дождливым и холодным

Народные приметы на 22 мая помогут узнать, следует ли готовиться к дождливому и холодному лету.

В былые времена было принято считать, что в том случае, если вечером 22 мая начнется дождь, в период с июня по август будет иметь место низкая температура воздуха, а также часто будут выпадать осадки.

Люди, которые жили несколько веков назад, старались до 22 мая посадить картошку, поскольку считали эту дату крайним сроком для данного занятия.

Лягушки, которые активно квакают в двадцать второй день последнего месяца весны, сигнализируют о хорошем урожае овса.