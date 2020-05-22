Логгеры: функции, предназначение и основные параметры выбора

Предприятия современной промышленности все чаще подвергаются автоматизации. Это позволяет уменьшить человеческий фактор, повысить безопасность, усилить эффективность производства. Автоматизируются и другие объекты – водонапорные, электрические станции. В каждом случае требуется широкий комплекс оборудования, грамотный выбор каналов связи. Даже самая маленькая часть системы может оказать большое влияние на ее работу. В составе информационных комплексов незаменимыми становятся логгеры.

Где и зачем используются логгеры

Современные логгеры способны выполнять одновременно множество задач:

контролировать датчики (сигнализации, уровня воды и т. д.);

подсчитывать импульсы счетчиков, в том числе, с заданной периодичностью;

фиксировать показатели (давления, температуры, влажности, силы потока);

мониторить остаточную емкость АКБ;

передавать данные на сервер по проводным и беспроводным каналам;

обеспечивать доступ к архивам;

передавать срочные сообщения на операторский пункт в случае возникновения аварийных ситуаций.

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Какие требования предъявляются к логгерам

Логгеры относятся к средствам измерения. Самое главное требование, предъявляемое к ним – высокая точность. Важно подбирать устройства с минимальными показателями погрешности.

Подключаются устройства к счетчикам, датчикам, расходометрам, тепловычислителям. В зависимости от их предназначения, количества подсоединяемых узлов, нужно подбирать число входов. Некоторые логгеры содержат встроенные датчики. К последним относятся термометр, сигнализатор вскрытия и т. д.

Способ передачи информации – еще одна важная характеристика. Существуют приборы подключаемые только через провода или предполагающие возможность дистанционной трансляции. В последнем случае задействуются современные технологии 3G, GSM.

Класс защиты определяет условия применения логгера. Чем он выше, тем лучше прибор противостоит негативному влиянию влаги, пыли, механических воздействий. Также важно обращать внимание при выборе на допустимый рабочий диапазон температур, максимальный срок автономной работы, наличие функции оповещения об авариях, совместимость с другими комплектующими системами.

По материалам сайта https://promodem.ru/