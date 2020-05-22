Народные приметы на 23 мая подскажут, часто ли предстоящим летом будут идти дожди

Народные приметы на 23 мая помогут получить сведения о том, будет ли грядущим летом наблюдаться ненастная погода.

Несколько веков назад существовало поверье, которое гласит, что дождь, имеющий место в двадцать третий день последнего месяца весны, является верным признаком того, что грядущее лето будет отличаться обилием осадков. Если же во время дождя дует сильный ветер, ближайшие дни будут солнечными.

Крестьяне, жившие несколько веков назад, считали, что лопающиеся березовые сережки в этот день следует воспринимать в качестве сигнала о том, что пора сеять хлеб.

Кучевые облака вечером 23 мая предвещают благоприятное изменение метеорологической обстановки.