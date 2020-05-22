Чамзинский район: в 2020 году «Точки роста» откроются сразу в двух школах

В 2020 году в рамках нацпроекта «Образование» планируется создать центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе Чамзинской СОШ №2 и Комсомольской СОШ №3.

«Точки роста» направлены на формирование современных компетенций и навыков у обучающихся, в том числе по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».

Кроме того, в лицее №1 р.п. Чамзинка и Комсомольской СОШ№ 2 будет реализован региональный проект «Цифровая образовательная среда», обеспечивающий внедрение современных цифровых технологий в образовательные программы всех уровней.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.