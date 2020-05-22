Национальный проект «Жилье и городская среда». Региональный проект «Жилье»

Цель проекта – полуторакратное увеличение объемов жилищного строительства в течение ближайших 6 лет.

На 2020 год запланировано строительство автодороги по улицам К. Белоуса и А. Осипова в р.п. Комсомольский Чамзинского района; а также автомобильной дороги УПТ-1 в 5-м микрорайоне и УПТ-5 в 4-м микрорайоне на участке между улицей Волгоградская и автдорогой на с. Кочкурово (в районе р. Тавла) в Саранске (здесь ведется комплексная застройка многоквартирными жилыми домами, прокладываются инженерные сети и сети водоотведения).

Плановый срок строительства объектов – 2020-2021 гг.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.