Ельниковский район: Мокша станет чистой

В рамках нацпроекта «Экология» в Ельниковском районе будет очищена река Мокша – одна из главных водных артерий республики.

Как рассказал первый заместитель главы района А. В. Малоземов, в октябре 2019 года представители администрации района и специалисты Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ обследовали 40 километров береговой линии и русла Мокши. Это первоочередные меры для подготовки проектно-сметной документации работ по очистке реки, запланированных на 2021 год.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.