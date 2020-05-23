Народные приметы на 24 мая подскажут, часто ли грядущим летом будут идти дожди

Народные приметы на 24 мая помогут узнать, будет ли грядущее лето отличаться обилием осадков.

Несколько столетий назад люди доверяли поверью, согласно которому наличие дождя в двадцать четвертый день последнего месяца весны следует воспринимать в качестве сигнала о том, что в период с июня по август очень часто будут выпадать осадки.

Красный восход в этот день народные приметы называют предвестником очень жаркого лета, а также того, что на протяжении летнего периода иногда будут иметь место грозы.

Если кошка 24 мая спит брюхом кверху, в ближайшие дни очень сильно потеплеет.

Высокая радуга в рассматриваемый день мая предвещает ветреную погоду.