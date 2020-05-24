Народные приметы на 25 мая подскажут, будет ли грядущее лето засушливым

Народные приметы на 25 мая помогут определить, будет ли предстоящим летом иметь место засуха.

Приметы, которые пользовались доверительным отношением несколько веков назад, гласят, что красный восход солнца, наблюдающийся утром 25 мая, является своего рода метеорологическим сигналом о том, что в период с июня по август будет иметь место сильная засуха.

Пасмурное утро в этот день мая на основе народных представлений о закономерностях изменений метеорологической обстановки следует трактовать в качестве верного признака того, что грядущее лето будет отличаться обилием дождей, которые лишь изредка дадут от самих себя отдохнуть, а температура воздуха будет крайне низкой с учетом средних показателей, характерных для данного времени года.

Крестьяне, жившие несколько столетий назад, верили, что лиса, забежавшая в деревню в двадцать пятый день мая, приносит с собой ту или иную беду. Не исключено, что это поверье основывается на том факте, что лисы едят домашних животных. Исходя из этого, понятие беды следует воспринимать в качестве бытовых неурядиц.