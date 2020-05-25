Ромодановский район: в селе Белозерье строится новый детский сад

Село Белозерье Ромодановского района – одно из самых больших татарских сел не только Мордовии но и Поволжья. Здесь проживает более трех тысяч человек. Ежегодно рождается от 50 до 60 малышей, в 146 семьях воспитывается по три и более ребенка. Сегодня в Белозерье 360 детей до семи лет и 349 обучается в местной школе.

К радости местных жителей осенью прошлого года в Белозерье начато строительство нового детского сада на 160 мест в рамках нацпроекта «Демография». Сметная стоимость объекта составляет более 163 млн руб.

Уже этим летом планируется его открытие. Этого события ожидают многие сельчане, в том числе и многодетная мама, 30-летняя Л.С. Манёрова.

– В настоящее время нахожусь в декретном отпуске. Я счастливая мама трех сыновей и дочки. Самому старшему ребенку восемь лет, а самому младшему два года. На примере собственной семьи хочу сказать о том, что государство не забывает о своих гражданах. Вот и прекрасный современный детский сад у нас скоро откроется. Кроме домашнего воспитания мои дети смогут развиваться в социуме, общаться и играть со своими сверстниками, с ними будут заниматься педагоги. А я смогу быстрее выйти на свою работу, – поделилась Лилия Саяфовна.

– Детский сад позволит обеспечить наших детей системой дошкольного образования, и решит проблему их подготовки к школе. А также будут созданы новые рабочие места. От имени всех жителей Белозерья хочу сказать спасибо руководству республики и района. Мы всегда чувствуем им поддержку, – отметил глава Белозерьевского сельского поселения Р.Х. Салихов.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.