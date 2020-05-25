Национальный проект «Образование». Региональный проект «Социальные лифты для каждого»

Проект предполагает формирование системы обновления и расширения работающими гражданами своих профессиональных знаний, посредством прохождения курсов, самообучения, участия в специализированных конкурсах.

Один из таких конкурсов – Всероссийский молодёжный кубок по менеджменту «Управляй!». В 2019 году в отборочном онлайн-этапе кубка от Мордовии приняли участие 83 студента.

С 28 апреля на сайте кубка открыта новая регистрация участников. Она продлится до 1 июля 2020 г. На май-июнь запланировано обучение команд в бизнес–симуляторе, а также участие в вебинарах и мастер-классах.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.