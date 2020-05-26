Атяшевский район: после завершения самоизоляции начнет работу мобильный ФАП

В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» Атяшевская районная больница получила передвижной ФАП. За один выезд бригада может посетить до трех населенных пунктов.

«Медицинский кабинет» на базе автобуса ПАЗ-32053 оснащен всем необходимым: электрокардиографом, портативным экспресс-анализатором кардиомаркеров, дефибриллятор-монитором, гинекологическим креслом и другим медицинским оборудованием, в том числе для забора анализов.

Внутри передвижного ФАПа три зоны – помещение для медперсонала, приёмный и процедурный кабинеты. В передней части автобуса есть коридор с местами ожидания для посетителей.

Мобильный ФАП начнет работу после завершения самоизоляции.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.