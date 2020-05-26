Народные приметы на 27 мая подскажут, будет ли предстоящее лето холодным

С помощью народных примет на 27 мая можно будет определить, омрачит ли грядущее лето холодная погода.

Несколько столетий назад люди доверяли своего рода синоптическому правилу, гласящему, что погодные условия, наблюдающиеся в двадцать седьмой день последнего месяца весны, прямо пропорциональны той метеорологической обстановке, которая будет иметь место в период с июня по август. Это означает, что холодная погода 27 мая предвещает холодное лето и наоборот.

Высокая температура воздуха в двадцать седьмой день мая народными поверьями называется предвестником хорошего урожая огурцов.

Если 27 мая высоко летают ласточки, ближайшие дни будут теплыми и солнечными.