Национальный проект «Наука». Региональный проект «Развитие научной и научно-производственной кооперации»

Цель проекта: создание научно-образовательных центров мирового уровня. Предполагается развивать четыре направления: «Материалы и технологии волоконной оптики», «Лазерные материалы и технологии», «Радиофотоника и оптоэлектроника», «Современные источники света и оптотехника» с участием 14 вузов, 12 научных организаций, 31 организации реального сектора (в том числе, 13 – республиканские организации).

В рамках реализации проекта в 2020 г. МГУ им. Н.П. Огарева проведены процессы роста монокристаллов карбида кремния на двух производственных площадках. В г. Саранске в лаборатории «Синтез и обработка монокристаллов карбида кремния» выполнены 3 процесса, получены 2 кристалла, в т.ч. 1 на подложке высокого качества. В г. Витенберг (Германия) выполнен сопоставительный процесс, получена параметрическая схема модернизированного процесса роста монокристалла карбида кремния с учетом минимизации поликристаллического кольца.

15 апреля 2020 г. МГУ им. Н.П. Огарева вступил в качестве участника в межрегиональный НОЦ «Инженерия будущего», представленный организациями Самарской, Ульяновской, Пензенской областей и Республики Мордовия. Подписание соглашения о присоединении к НОЦ состоялось в формате онлайн-конференции.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.