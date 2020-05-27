Инсарский район: Дом культуры будет обеспечен автоклубом для работы в малонаселенных пунктах

Среди мероприятий, запланированных на ближайшие годы в рамках реализации нацпроектов в Инсарском районе, есть такое, которого с нетерпением ждут все работники культуры. Это обеспечение местного Дома культуры передвижным многофункциональным культурным центром (автоклубом) для обслуживания сельского населения.

Такие автоклубы, выделяемые в рамках проекта «Культурная среда», призваны способствовать повышению доступности культуры, которая должна охватывать не только крупные российские города, но и все, даже самые отдаленные села.

Передвижные автоклубы мобильны и многофункциональны. Они оснащены системами электропитания (автономным источником) аудиовизуального и светового сопровождения, компьютерным, мультимедийным, вспомогательным оборудованием, обеспечивают микроклимат, освещение и т.д. Кузов легко трансформируется в сцену, поэтому работать они могут практически везде, на любой доступной для проезда территории.

И если раньше работники РДК выезжали с выступлениями только в достаточно крупные села, где есть клубные учреждения, то с появлением передвижного специализированного многофункционального центра можно будет проводить культурные акции в таких малонаселенных пунктах, как Васина Поляна, Кирмайдан, Кашаево, Засечная Слобода и других.

Новая форма работы должна посредством выездов не только увеличить охват населения культурными мероприятиями, но и повысить качество услуг, оказываемых работниками культуры жителям района.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.